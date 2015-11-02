ПАСЕ: Парламентские выборы в Азербайджане прошли в соответствии с избирательным кодексом страны

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ "Парламентские выборы в Азербайджане прошли в соответствии с избирательным кодексом страны, что создает соответствующую базу для проведения демократических выборов".

Как сообщил Report, об этом на пресс-конференции заявил глава миссии наблюдателей ПАСЕ испанский депутат Жорди Чукла Коста, представляя предварительные оценки наблюдательной миссии.

Глава делегации поздравил Азербайджан с проведением выборов.

Жорди Чукла Коста отметил, что члены делегации ПАСЕ провели наблюдения в различных регионах Азербайджана, и наблюдатели отметили профессиональную подготовку выборов: "Миссия не наблюдала серьезных нарушений, но мы призываем ЦИК расследовать некоторые сообщения о вбросе бюллетеней. Давления на избирателей не было".

Отметим, что более полный доклад о наблюдении за парламентскими выборами в Азербайджане будет обсуждаться в ходе заседания Постоянного комитета ПАСЕ в столице Болгарии Софии 27 ноября.