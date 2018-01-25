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    Парламентский комитет вернул законопроект "О правах лиц с инвалидностью" на доработку

    © Report

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании парламентского комитета по труду и социальной политике на обсуждение вынесли законопроект "О правах лиц с инвалидностью".

    Как сообщает Report, законопроект состоит из 8 глав и 39 статей и определяет основы государственной политики и обязанности государства по защите прав инвалидов в Азербайджане.

    В ходе обсуждений возникло разногласие мнений, было отмечено о не отражении в новом законопроекте некоторых вопросов. Заявили о необходимости обсуждения законопроекта с обществами инвалидов, и только после этого его рекомендации на пленарное заседание.

    Для повторного рассмотрения законопроекта его направили в парламентский отдел социального законодательства.

    Отметим, что действующий закон "О правах лиц с инвалидностью" подготовлен в 1992 году. 

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