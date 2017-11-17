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    Парламент: Удостоверения личности нового поколения не будут выдаваться в 2018 году

    К их выдаче приступят с 1 января 2019 года

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане удостоверения личности нового поколения гражданам будут выдаваться с 1 января 2019 года.

    Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса на обсуждение вынесен проект поправок в закон "Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики".

    Было отмечено, что хотя выдача удостоверений личности планировалась с 1 января 2018 года, срок продлили в связи с техническими проблемами.

    Удостоверения личности нового поколения будут превосходить нынешние с точки зрения безопасности. В этих удостоверениях будет иметься электронный носитель (чип), объединяющий в себе информацию о регистрации гражданина по месту жительства, семейном положении, а также биометрическое фото и другие индивидуальные показатели владельца удостоверения личности.

    Эти удостоверения будут иметь исключительное значение в урегулировании обмена биометрическими данными с соответствующими органами других стран.

    Проект поправок был вынесен на голосование и принят. 

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