Парламент: Удостоверения личности нового поколения не будут выдаваться в 2018 году

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане удостоверения личности нового поколения гражданам будут выдаваться с 1 января 2019 года.

Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса на обсуждение вынесен проект поправок в закон "Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики".

Было отмечено, что хотя выдача удостоверений личности планировалась с 1 января 2018 года, срок продлили в связи с техническими проблемами.

Удостоверения личности нового поколения будут превосходить нынешние с точки зрения безопасности. В этих удостоверениях будет иметься электронный носитель (чип), объединяющий в себе информацию о регистрации гражданина по месту жительства, семейном положении, а также биометрическое фото и другие индивидуальные показатели владельца удостоверения личности.

Эти удостоверения будут иметь исключительное значение в урегулировании обмена биометрическими данными с соответствующими органами других стран.

Проект поправок был вынесен на голосование и принят.