Парламент удалил из законодательства статью о наказании водителей за разговор за рулем

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Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане из законодательства удалена статья, предусматривающая наказание водителей за участие в отвлекающем внимание разговоре.

Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании парламента в связи с этим были обсуждены изменения в Кодекс об административных проступках.

Из Кодекса предлагается удалить статью 342.1.2.

Согласно статье, за участие в разговоре, который может отвлечь от управления транспортным средством, применяется штраф в 40 манатов.

В проекте говорится, что данная статья не применяется на практике, поэтому удалена из законодательства.

Кроме того, предлагается удалить из законодательства наказание за прием на ремонт транспортных средств с поврежденным кузовом без разрешения соответствующего органа исполнительной власти.

В статье 345-й (Нарушение правил хранения и ремонта транспортных средств) Кодекса ликвидируется 2 пункт (Принятие на ремонт транспортных средств с поврежденным кузовом без разрешения соответствующего органа исполнительной власти Азербайджанской Республики наказывается штрафом в размере 250 манатов). Кроме того, из названия статьи удаляются слова "нарушение правил ремонта".

В проекте отмечается, что в последнее время развитие материально-технической базы министерства внутренних дел, информационных систем и ресурсов позволяют обнаружить любое правонарушение. По этой причине отпадает необходимость разрешения соответствующего органа исполнительной власти при принятии на ремонт транспортных средств с поврежденным кузовом.

Проект был вынесен на голосование и принят.