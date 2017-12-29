Парламент принял закон, предусматривающий предоставление муниципалитетам дополнительных полномочий

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса рассмотрены проекты поправок в законы "О статусе муниципалитетов" и "Об управлении муниципальными землями".

Как сообщает Report, согласно проекту поправок в закон "О статусе муниципалитетов", муниципалитеты будут оказывать помощь содержанию, управлению, реконструкции, перенесению кладбищ, организации похоронных услуг.

Согласно проекту изменений в закон "Об управлении муниципальными землями", в Азербайджане запрещается передача в частную собственность земель, на которых расположены кладбища.

Проект изменений вынесен на голосование и принят.