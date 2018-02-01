Парламент Азербайджана утвердил поправку о запрете продажи лекарственных средств детям, не достигшим 14 лет

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Милли Меджлис Азербайджана утвердил поправку о запрете продажи лекарственных средств детям, не достигшим 14 лет.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании парламента был обсужден вопрос о внесении поправок в закон "О лекарственных средствах".

Согласно действующей статье 13 (отпуск населению лекарственных средств) закона, лекарственные средства населению отпускаются только аптечными организациями. В аптечных организациях обязательно наличие лекарственных средств, входящих в "Список лекарственных средств, используемых в жизненно важных и срочных ситуациях". За исключением оптических принадлежностей, парфюмерии и косметики, детского питания, лечебных минеральных вод, пищевых добавок биологического свойства и предметов личной санитарии и гигиены. Продажа других товаров в аптечных организациях запрещена. Также запрещен отпуск без рецепта лекарственных средств, отпускаемых по рецепту врача. Правила в отношении аптечных организаций и следование аптечными организациями правилам отпуска лекарственных средств уточняются соответствующим органом исполнительной власти.

В статью добавлен новый пункт 13.3-1. Согласно пункту, запрещается продажа лекарственных средств детям, не достигшим 14 лет.

Проект изменений был вынесен на обсуждение и принят.