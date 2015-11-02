Глава делегации: Пакистан высоко оценивает организацию парламентских выборов в Азербайджане

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Пакистан высоко ценит организацию парламентских выборов в Азербайджане.
Как сообщает Report, об этом заявил глава делегации наблюдателей от Сената Пакистана Мушахид Хусейн Сайед.
"Выборы были прозрачные и справедливые. Мы также высоко оценили организацию самих выборов", - заявил М.Хусейн Сайед.
По его словам, делегацию поразил факт активности пожилых людей, которые сами пришли на участки для участия в выборах.
"Они хорошо разбирались в избирательном процессе и спокойно проголосовали.
Особенно хочу отметить участие женщин в избирательном процессе, как в качестве наблюдателей и членов избирательных комиссий, так и среди проголосовавших, что свидетельствует о наличии равноправии среди мужчин и женщин", - сказал глава делегации.
Говоря об азербайджано-пакистанских отношениях, он подчеркнул, что между Пакистаном и Азербайджаном налажены теплые и дружественные отношения.
"Исламабад всегда поддерживал Баку в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, в том числе и на международной арене.
Мы осуждаем оккупацию азербайджанских земель и не признаем Армению, не имея с ними никаких дипломатических отношений", - резюмировал он.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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