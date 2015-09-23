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    ПА ОБСЕ не будет наблюдать за выборами в Азербайджане

    ПА ОБСЕ на направит наблюдательную миссию в Баку, если этого не сделает БДИПЧ ОБСЕ

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Парламентская ассамблея ОБСЕ не направит наблюдателей на парламентские выборы в Азербайджан, если этого не сделает БДИПЧ ОБСЕ. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ПА ОБСЕ, подобное решение Ассамблеи было подтверждено сегодня генеральным секретарем ПА ОБСЕ Спенсером Оливером. 

    Напомним, 11 сентября директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Майкл  Линк заявил, что БДИПЧ ОБСЕ приняла решение не высылать наблюдательную миссию на выборы в Азербайджан. 

    Постоянное представительство Азербайджана в ОБСЕ в свою очередь выразило обеспокоенность этим  решением и назвала его "серьезным нарушением директором БДИПЧ ОБСЕ возложенного на него мандата". 

    Очередные парламентские выборы пройдут в Азербайджане 1 ноября. 

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