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    Определился новый состав Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса - СПИСОК

    Составы Дисциплинарной и Счетной комиссий не изменятся© Report

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Определился новый состав Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса Азербайджана.

    Как сообщает Report, в новый состав Дисциплинарной комиссии вошли депутаты Агаджан Абиев, Малахат Ибрагимгызы, Ханлар Фатиев, Миркязым Кязымов, Саттар Мехбалыев, Фазиль Мустафа и Кямран Набизаде.

    Состав Счетной комиссии парламента вновь будет сформирован. В состав комиссии входят депутат Фаттах Гейдаров, Гудрат Гасангулиев, Рафаэль Гусейнов, Хангусейн Кязымлы, Захид Орудж, Садагат Велиева и Михаил Забелин.

    Составы Дисциплинарной и Счетной комиссий не изменятся.

    Проекты будут вынесены на обсуждение на первом заседании весенней сессии Милли Меджлиса, которое состоится 1 февраля, ожидается утверждение новых составов комиссий.

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