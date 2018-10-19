Определены обязанности муниципалитетов по закладыванию кладбищ

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Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось очередное заседание комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам.

Как сообщает Report, открывший заседание председатель комитета Ариф Рагимзаде сначала прокомментировал документ о внесении изменений в закон "О местных (муниципальных) налогах и выплатах". Он сказал, что поступивший в парламент в порядке законодательной инициативы президента страны законопроект подготовлен в связи с применением закона "О государственном реестре недвижимого имуществ" от 13 февраля 2018 года.

После члены комитета в третьем чтении обсудили изменения в законопроекты "О статусе муниципалитетов" и "Об основах муниципальных финансов". Было отмечено, что внесенные в оба документа изменения определяют обязанности муниципалитетов по закладыванию и управлению кладбищами.

После обсуждений все три документа были рекомендованы на пленарное заседание Милли Меджлиса.