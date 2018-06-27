Определены новые процедуры для судей в Азербайджане

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Впервые в Азербайджане деятельность судей, назначаемых на три года, будет оцениваться Судебно-правовым советом по истечении этого срока.

Как сообщает Report, соответствующие поправки предложено внести в закон "О судебно-правовом совете".

Согласно поправкам, рекомендованным в статью 13 (оценивание деятельности судей) этого закона, по истечении срока деятельности судей, назначаемых на три года, проделанная ими за этот срок работа будет оцениваться Судебно-правовым советом.

Деятельность других судей будет оцениваться раз в не менее 5 лет. Проект поправок будет рассмотрен 29 июня на последнем пленарном заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса.