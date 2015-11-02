Определены лидирующие кандидаты по трем избирательным округам, предварительные итоги по которым не обнародованы

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ На выборах в Милли Меджлис 1 ноября определились лидирующие кандидаты по оставшимся трем избирательным округам, в одном округе ситуация в связи с лидирующим кандидатом пока не прояснилась.

Как сообщили Report в информационном центре Центральной избирательной комиссии, до 04:00 из 46 избирательных участков по 118-му Агдамскому городскому избирательному округу отчеты предоставил 21 избирательный участок (45 процентов).

Кандидат от партии "Новый Азербайджан" (ПНА) Бахтияр Алиев по участкам, представившим отчеты, набрал 68% голосов (3478). Ближайший кандидат Гюльнаи Аббасова набрала 728 голосов и изменение лидирующего кандидата после подсчета голосов по остальным избирательным участкам 118-го Агдамского городского избирательного округа не ожидается.

В 21-м Лачинском избирательном округе лидирует кандидат от правящей партии Махир Аббасзаде, набравший 75,2% или 5 569 голосов. В этом избирательном округе отчеты представили 35 избирательных участков из 102. Ближайшим кандидатом к М.Аббасзаде является независимый кандидат Майыл Ильясов, который смог набрать всего 594 голоса. Из-за резкого различия в количестве голосов в данном округе также не ожидается изменение лидера после подсчета в остальных избирательных участках.

В 54-м Шабран-Сиязанском избирательном округе кандидат ПНА Тахир Сулейманов является лидером по данным 17 избирательных участков из 70. Т.Сулейманов набрал 71,2% или 3398 голосов. Ближайшим кандидатом является Эльза Гасымова (Сеиджахан), которая смогла набрать всего 610 голосов. Это показывает, что после подсчета всех голосов позиция Т.Сулеймaнова не изменится.

По 35-му Хатаинскому избирательному округу из 33 избирательных участков отчеты представили всего 6 участков, то есть 18 процентов. Согласно представленным отчетам, лидером является председатель Азербайджанской социально-демократической партии Араз Ализаде, набравший 44,7% или 1817 голосов. Председатель партии "Умид" Игбал Агазаде занимает второе место с 1078 голосами. Так как большинство избирательных участков по данному округу еще не представили отчеты, и небольшой разницы между количествами голосов, вопрос относительно лидирующего кандидата остается открытым.