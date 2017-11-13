Омбудсмен выступил с предложениями по госбюджету на будущий год

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ "Было много разговоров на тему создания производственных зон в местах отбывания наказания. Однако никаких продвижений нет. Но это и для заключенных было бы тоже хорошо. Например, некоторые заключенные с долгами по алиментам выплатят долг".

Как сообщает Report, об этом заявил Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Эльмира Сулейманова во время выступления на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по обсуждению проекта государственного и сводного бюджетов.

Омбудсмен выдвинула ряд предложений: "Следует утвердить правила выплат страховки семьям шехидов. Также в регионах нужно создать бесплатные юридические консультации. Это станет очень важными шагом с точки зрения защиты людьми своих прав".