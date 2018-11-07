 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Омбудсмен: В Азербайджане следует создать кухни материнского молока

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Уполномоченный по правам человека Азербайджана (омбудсмен) Эльмира Сулейманова предложила создать в стране кухни материнского молока.

    Как сообщает Report, это предложение было выдвинуто во время бюджетных обсуждений в Милли Меджлисе.

    Э.Сулейманова отметила, что одним из актуальных вопросов является сохранение национального генофонда, здоровья семьи: "Мы должны добиться эффективной организации для питания младенцев, детей раннего возраста материнским молоком. Материнское молоко – носитель национально-нравственных ценностей. Поэтому должны быть созданы кухни материнского молока. Для этого у нас есть опыт, усовершенствованная законодательная база". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi