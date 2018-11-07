Омбудсмен: В Азербайджане следует создать кухни материнского молока

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Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Уполномоченный по правам человека Азербайджана (омбудсмен) Эльмира Сулейманова предложила создать в стране кухни материнского молока.

Как сообщает Report, это предложение было выдвинуто во время бюджетных обсуждений в Милли Меджлисе.

Э.Сулейманова отметила, что одним из актуальных вопросов является сохранение национального генофонда, здоровья семьи: "Мы должны добиться эффективной организации для питания младенцев, детей раннего возраста материнским молоком. Материнское молоко – носитель национально-нравственных ценностей. Поэтому должны быть созданы кухни материнского молока. Для этого у нас есть опыт, усовершенствованная законодательная база".