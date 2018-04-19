Омбудсмен: Несоблюдение закона строительными компаниями не позволяет работникам воспользоваться некоторыми гарантиями

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Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ В 2017 году произошло 36 несчастных случаев в строительном секторе - 17 человек погибли, 24 пострадали.

Как сообщает Report, об этом говорится в ежегодном докладе на 2017 год Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики (Омбудсмен) о состоянии обеспечения и защиты прав и свобод человека в Азербайджане.

Во многих случаях несоблюдение требований законодательства руководителями предприятий, в частности строительных компаний, не позволяет работникам воспользоваться некоторыми гарантиями.