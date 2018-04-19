 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Омбудсмен: Несоблюдение закона строительными компаниями не позволяет работникам воспользоваться некоторыми гарантиями

    В 2017 году в строительном секторе произошло 36 несчастных случаев© Courtesy İmage

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ В 2017 году произошло 36 несчастных случаев в строительном секторе - 17 человек погибли, 24 пострадали.

    Как сообщает Report, об этом говорится в ежегодном докладе на 2017 год Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики (Омбудсмен) о состоянии обеспечения и защиты прав и свобод человека в Азербайджане.

    Во многих случаях несоблюдение требований законодательства руководителями предприятий, в частности строительных компаний, не позволяет работникам воспользоваться некоторыми гарантиями.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi