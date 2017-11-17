Октай Асадов: Вопрос о болезни Расима Балаева будут держать в центре внимания

Зейнаб Ханларова: Обращаюсь к министерству здравоохранения, министерству культуры, почему они не оказывают ему помощь?!

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ "Хочу поговорить о Расиме Балаеве, который внес вклад в нашу культуру. Это актер, который сыграл в фильмах Бабека, Насими. У него нет денег на лекарства. Обращаюсь к министерству здравоохранения, министерству культуры, почему они не оказывают ему помощь?!"

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявила депутат, народный артист Зейнаб Ханларова.

Она попросила помочь актеру: "Прошу оказать ему помощь. Сколько он получает?! У него нет денег на приобретение лекарств..."

Председатель ММ Октай Асадов заявил, что вопрос будут держать в центре внимания.