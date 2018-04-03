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    Октай Асадов: У проводящих за границей деятельность против нашей страны азербайджанцев нет духовных качеств

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ "Некоторые проживающие за границей и занимающиеся антиазербайджанской деятельностью лица не должны считаться азербайджанцами. Они не обладают качествами, присущими азербайджанскому народу. Наш народ храбрый и обладает духовными качествами".

    Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил спикер Октай Асадов.

    По его словам, такие люди далеки от присущих народу духовных ценностей: 

    "Депутаты могут довести свои мысли по этому поводу через СМИ и телеканалы". 

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