Oктай Асадов: Тогдашние власти были обеспокоены тем, что Муртуз Алескеров защищает Гейдара Алиева

© Azərbaycan Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ "В начале 90-х власти делали все возможное, чтобы не допустить прихода Гейдара Алиева к власти. Именно в ту пору Муртуз Алескеров защищал общенационального лидера. Все здравомыслящие люди в то время поддерживали Гейдара Алиева. Муртуз Алескеров в своих статьях в печати защищал Гейдара Алиева, что вызывало беспокойство у тогдашних властей. Его стали запугивать, грозились физической расправой".

Как сообщает Report, об этом на международной научной конференции в БГУ, посвященной 90-летию общественно-политического деятеля Муртуза Алескерова заявил спикер Милли Меджлиса Октай Асадов.

Он напомнил, что Муртуз Алескеров одним из первых выразил протест против пресловутого возрастного ценза, поднятого из-за нежелания прихода ко власти Гейдара Алиева: "На Муртуза Алескерова оказывали давление, но он не сломился, не сдался, продолжив борьбу. Возвращение Гейдара Алиева спасло страну от неминуемой гибели. Муртуз Алескеров знал и видел это".

О.Асадов отметил огромные заслуги М.Алескерова в усовершенствовании законодательной базы.

Выступивший на мероприятии ректор БГУ Абель Магеррамов отметил, что, обсудив в ту пору с Муртузом Алескеровым вопрос возрастного ценза, направленный против Гейдара Алиева, они приняли решение идти в парламент: "В то время я работал в университете. Муртуз Алескеров и я с группой студентов направились в парламент. Нас не пропускали, всячески мешали. Мы сломали стекла и прошли внутрь. Тогда Муртуз-муаллим получил травму руки и поранил лицо. Но, несмотря на это, Муртуз Алескеров принял участие в работе заседания, выразил свой протест. Он заявил, что вопрос возрастного ценза не имеет под собой никакой научной основы. Муртуз Алескеров остался верным пути Гейдара Алиева ".