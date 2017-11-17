Октай Асадов сделал замечание Азаю Гулиеву: В первую очередь недочеты надо искать в себе

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса спикер парламента Октай Асадов призвал председателя Совета государственной поддержки неправительственных организаций при президенте Азербайджана, депутата Милли Меджлиса Азая Гулиева быть ответственным.

Как сообщает Report, во время обсуждения в парламенте проекта изменений в закон "О рекламе" А. Гулиев сказал, что готовящиеся рекламные ролики освещаются сегодня не на должном уровне, а причины у этого различные: "Порой эти ролики бывают некачественными, порой же телеканалы не бывают заинтересованы передавать их. Я предлагаю, чтобы телеструктуры осуществляли деятельность совместно с НПО по подготовке роликов, а после обеспечивалась их ротация".

Спикер ММ Октай Асадов же призвал депутата быть ответственнее: "В первую очередь недочеты надо искать в себе. Потому что и средства выделяете вы и за качеством должны следить вы".