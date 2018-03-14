Октай Асадов: Развитие тюркского мира у многих вызывает беспокойство

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ "Азербайджано-турецкие связи развиты во всех областях, подписано свыше 213 двусторонних документов. Мы надеемся на еще большее развитие наших отношений".

Как сообщает Report, об этом спикер Милли Меджлиса Октай Асадов заявил на встрече с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом.

Спикер Милли Меджлиса отметил, что развитие тюркского мира у многих вызывает беспокойство: "Развитию нужно радоваться, однако они еще долго будут беспокоиться. Есть хороший потенциал для развития тюркского мира".