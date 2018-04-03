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    Октай Асадов рассердился на отсутствие многих депутатов на заседании ММ

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Председатель Милли Меджлиса Октай Асадов сделал депутатам замечание.

    Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса при обсуждении законопроекта "О профессиональном образовании" вопрос не прошел голосование из-за того, что на заседании отсутстовало необходимое число депутатов.

    Рассердившись на это, спикер заявил: "Позовите депутатов, наверное, у них пересохло в горле и они пошли пить чай".

    Затем было проведено повторное голосование. 

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