Октай Асадов рассердился на отсутствие многих депутатов на заседании ММ

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Председатель Милли Меджлиса Октай Асадов сделал депутатам замечание.

Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса при обсуждении законопроекта "О профессиональном образовании" вопрос не прошел голосование из-за того, что на заседании отсутстовало необходимое число депутатов.

Рассердившись на это, спикер заявил: "Позовите депутатов, наверное, у них пересохло в горле и они пошли пить чай".

Затем было проведено повторное голосование.