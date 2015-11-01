​Октай Асадов проголосовал на парламентских выборах

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Председатель Милли Меджлиса Октай Асадов воспользовался правом на голосование.

Как сообщает Report, спикер проголосовал в 22-м избирательном участке 23-го Насиминско-Сабаильского избирательного округа.

О.Асадов проголосовал в избирательном участке в средней школе №7.

Отметим, что в указанном участке зарегистрировано 1 298 избирателей, более 200 из которых уже проголосовали.

Напомним, что из указанного избирательного округа зарегистрирована кандидатура 6 человек.