Октай Асадов призвал новоназначенных судей быть справедливыми

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании парламента председатель Милли Меджлиса Октай Асадов призвал новоназначенных судей, чьи назначения утверждены, быть справедливыми в процессе работы.

Как сообщает Report, спикер сказал, что люди должны остаться довольны судьями.

Отметим, что на сегодняшнем пленарном заседании ММ рассмотрели вопросы назначения новых судей в Верховный суд Азербайджана, Верховный суд Нахчыванской Автономной Республики, Бакинский, Гянджинский, Сумгайытский, Ширванский и Шекинский апелляционные суды. Проект был вынесен на голосование и принят.