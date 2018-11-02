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    Октай Асадов призвал новоназначенных судей быть справедливыми

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании парламента председатель Милли Меджлиса Октай Асадов призвал новоназначенных судей, чьи назначения утверждены, быть справедливыми в процессе работы.

    Как сообщает Report, спикер сказал, что люди должны остаться довольны судьями.

    Отметим, что на сегодняшнем пленарном заседании ММ рассмотрели вопросы назначения новых судей в Верховный суд Азербайджана, Верховный суд Нахчыванской Автономной Республики, Бакинский, Гянджинский, Сумгайытский, Ширванский и Шекинский апелляционные суды. Проект был вынесен на голосование и принят. 

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