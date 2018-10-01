Октай Асадов призвал депутатов быть терпимыми по отношению друг к другу

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ "15 сентября состоялся парад, посвященный 100-летней годовщине освобождения Баку от оккупации. Это рассердило пророссийских политиков, в том числе и депутата Араза Ализаде. В моем выступлении Араза Ализаде рассердило то, что я сказал, что за нагорно-карабахским конфликтом стоит Россия".

Как сообщает Report, об этом 1 октября на первом пленарном заседании парламента заявил председатель партии Единого Народного Фронта Азербайджана, депутат Гудрат Гасангулиев.

Он отметил, что Араз Ализаде своими нынешними выступлениями не сможет заставить забыть о его прошлом, каждый знает с кем он связан: "Мы хорошо помним связь Араза Ализаде с бывшим президентом Аязом Муталибовым, его выступления в парламенте в 1990-е годы".

Спикер Октай Асадов в ответ на выступление депутата призвал депутатов быть терпимыми друг к другу: "Если нам есть что сказать, давайте не будим говорить обобщенно. Никого не хочу обидеть. Будьте терпимыми по отношению друг к другу".