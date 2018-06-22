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    Октай Асадов посетил Великую китайскую стену

    Официальный визит парламентской делегации в Китайскую Народную Республику продолжается

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Официальный визит парламентской делегации во главе председателем Милли Меджлиса Азербайджана Октая Асадова в Китайскую Народную Республику по приглашению председателя Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу продолжается.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ММ, делегация посетила Великую китайскую стену, один из редких историко-архитектурных и культурных памятников Востока.

    Отмечено, что строительство стены началось в III веке до н.э. и продолжалось несколько столетий. Миллионы туристов из различных уголков мира ежегодно посещают Великую китайскую стену.

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