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    Октай Асадов отбыл с визитом в Китай

    Визит завершится 23 июня

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Октаем Асадовым отправилась с официальным визитом в Китайскую Народную Республику по приглашению председателя Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Милли Меджлиса.

    В ходе встречи с руководством ВСНП и другими официальными лицами будут проведены обсуждения касательно отношений между двумя странами, в том числе межпарламентских связей.

    Визит завершится 23 июня.

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