Октай Асадов отбыл с визитом в Китай

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Октаем Асадовым отправилась с официальным визитом в Китайскую Народную Республику по приглашению председателя Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Милли Меджлиса.

В ходе встречи с руководством ВСНП и другими официальными лицами будут проведены обсуждения касательно отношений между двумя странами, в том числе межпарламентских связей.

Визит завершится 23 июня.