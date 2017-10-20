Октай Асадов: Если будет учреждена новая медаль, дизайном займется Эльмира Ахундова

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ "При представлении в Милли Меджлис законопроекта, связанного с учреждением новой медали, фотографии бывают некачественные и бледные".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения законопроекта об учреждении медали "За заслуги в области гражданской авиации" сказала депутат Эльмира Ахундова.

Она отметила, что это является проявлением неуважения: "Орган, представляющий законопроект в Милли Меджлис, должен думать об этом. При учреждении очередной медали фотография в проекте должна быть качественной".

Председатель Милли Меджлиса Октай Асадов отметил, что, если будет учреждена новая медаль, дизайном займется Эльмира Ахундова.