Октай Асадов: Благодаря Гейдару Алиеву сохранена государственная независимость Азербайджана

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ "Благодаря Гейдару Алиеву сохранена государственная независимость Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом спикер парламента Октай Асадов сказал на торжественном заседании Милли Меджлиса, посвященном 95-летию Гейдара Алиева.

Спикер парламента отметил, что Гейдар Алиев всегда оправдывал возлагаемые на него надежды:

“В период его правления Азербайджан стал развиваться. Под руководством Гейдара Алиева азербайджанский язык был объявлен государственным. В период его нахождения у власти тысячи молодых были отправлены на учебу за границу. Гейдар Алиев выступал против тех, кто придерживался вражеской позиции против Азербайджана. В начале 1990-х годов хаос вел страну к пропасти. Его возвращением к власти азербайджанский народ был спасен, ступил на путь развития”.

Спикер парламента напомнил, что осуществленные Гейдаром Алиевым в 1993-2003 годах работы восхищают всех, он обеспечил в стране стабильность, добился единства народа:

"Во имя счастливого будущего Азербайджана действующий президент Ильхам Алиев продолжает политический курс Гейдара Алиева. Так будет и в дальнейшем".