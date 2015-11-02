ОИС: Выборы в Азербайджане прошли в мирной атмосфере, были прозрачными и справедливыми

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Организация Исламского сотрудничества (ОИС) позитивно оценивает результаты выборов: избирательный процесс прошел в мирной и спокойной атмосфере.

Как сообщает Report, об этом заявил на брифинге глава миссии наблюдателей ОИС Габиб Каабачи.

"Наша задача, как наблюдателей – поддержать продвижение демократии в Азербайджане, как активного члена ОИС", - заявил он.

По словам главы миссии, выборы прошли успешно, уровень профессионализма членов избирательных комиссий был на высоте.

"Мы также проверили списки избирателей, зафиксировали наличие представителей кандидатов, наблюдали за запечатыванием избирательных ящиков", - подчеркнул Х.Каабачи.

"Считаем, что выборы прошли в мирной атмосфере, были прозрачными и справедливыми", - сказал он.

По его словам, хорошо организованные выборы состоялись в соответствии с международными критериями избирательного процесса.

"Считаем, что результаты выборов являются дальнейшим шагом в сторону демократии и укрепления государства", - резюмировал он.