​ОИК: Для жителей пострадавших от селя лянкяранских сел созданы необходимые условия для голосования

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ "Для жителей пострадавших от селя лянкяранских сел созданы необходимые условия для голосования".

Об этом в заявлении Report отметил председатель Лянкяранского сельского избирательного округа №74 Аловсат Руфиев.

По его словам, с учетом осадков вокруг избирательных участков заранее предприняли необходимые меры: "Чтобы расчистить территорию от скопившейся воды воспользовались техникой. С помощью специальных генераторов вода выкачана насосами. Процесс голосования продолжается нормально. Каких-либо проблем на участках нет".