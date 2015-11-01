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    ​ОИК: Для жителей пострадавших от селя лянкяранских сел созданы необходимые условия для голосования

    Каких-либо проблем на участках нет

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ "Для жителей пострадавших от селя лянкяранских сел созданы необходимые условия для голосования".

    Об этом в заявлении Report отметил председатель Лянкяранского сельского избирательного округа №74 Аловсат Руфиев.

    По его словам, с учетом осадков вокруг избирательных участков заранее предприняли необходимые меры: "Чтобы расчистить территорию от скопившейся воды воспользовались техникой. С помощью специальных генераторов вода выкачана насосами. Процесс голосования продолжается нормально. Каких-либо проблем на участках нет".

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