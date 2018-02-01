Огтай Асадов: “Я уверен в успешности нашей работы и в ходе весенней сессии”

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ “Я уверен в успешности нашей работы и в ходе весенней сессии”. Как сообщает Report, об этом на проходящем сегодня первом пленарном заседании Милли Меджлиса заявил спикер Огтай Асадов.

Он напомнил о подписанном президентом Азербайджана распоряжении о проведении 100-летия АДР: “Специальное заседание состоится 8 июня. Ведется работа в этом направлении”.

Спикер отметил, что в рамках весенней сессии будут заслушаны отчеты правительства и Омбудсмана.