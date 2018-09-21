Oгтай Асадов: Парламент АДР сыграл важную роль в развитии идеологии государственности в нашей стране

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ "Создание в 1918 году Азербайджанской Демократической Республики и ее парламента стало проявлением потенциала государственности нашего народа в новых исторических условиях и реализацией мечты о независимости. Применение системы парламентской республики, уверенные шаги на пути к демократической и светской государственности открыли новую страницу в политической жизни не только Азербайджана, но и всего мусульманского Востока.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов в выступлении на торжественном заседании, посвященном 100-летию азербайджанского парламента.

Oгтай Асадов отметил, что принятые парламентом Азербайджанской Демократической Республики прогрессивные законодательные акты в политической, экономической, социальной, культурной и военной сферах создали условия для эффективной деятельности этого государства.

"Впервые на Востоке в Азербайджанской Демократической Республике было закреплено равноправное избирательное право для мужчин и женщин. Aзербайджанский парламент осуществлял свою деятельность на основе демократических принципов. В этом законодательном органе были представлены все политические силы и течения, представители различных национальностей, существовавшие в стране. Парламент Aзербайджанской Демократической Республики сыграл важную роль в развитии идеологии государственности и политической культуры в нашей стране. Успешная деятельность этого парламента свидетельствует о том, что азербайджанский народ способен создать национальное государство, основанное на демократических принципах", - сказал председатель Mилли Меджлиса.