Огтай Асадов: Не предъявляйте мне претензий

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса председатель комитета по Региональным вопросам парламента Ариф Рагимзаде выразил недовольство тем, что ему не предоставили слово.

Как сообщает Report, А.Рагимзаде отметил, что после выступления заместителя министра юстиции Вилаята Захирова с докладом в связи с муниципалитетами, слово должно было предоставлено ему: "Потому, что этот доклад обсуждался на заседании комитета парламента по Региональным вопросам, я должен был дать информацию по докладу. Не хотите, не буду говорить вообще".

Председатель парламента Огтай Асадов сказал, что если А.Рагимзаде хотел участвовать в обсуждениях, как председатель комитета, он должен был проинформировать об этом заранее: "Когда хотели, то сказали бы, а затем выступили бы. Не предъявляйте претензий".

Затем слово было передано депутату Али Масимли.