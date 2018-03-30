Oгтай Асадов: Антиазербайджанская политика сил, поддерживающих армянских оккупантов, насчитывает 200-летнюю историю

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ “Антиазербайджанская политика сил, поддерживающих армянских оккупантов, насчитывает 200-летнюю историю”.

Как сообщает Report, об этом на специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 100-летию совершенного армянами геноцида ghjnbdазербайджанцев, заявил спикер Милли Меджлиса Огтай Асадов.

Он напомнил, что в начале XX века в Азербайджан было переселено свыше 1 миллиона армян:

"В определенные периоды истории крупные державы для реализации своих геополитических планов успешно использовали армянский фактор. Тайно или открыто пользуясь поддержкой этих сил, армянские националисты пытались реализовать на Южном Кавказе свою маниакальную идею о “Великой Армении”, что привело к большой трагедии. Армянские шовинисты, желая прибрать к рукам чужие земли, в различные годы устраивали акты геноцида и террористические акты в Восточной Анатолии и на Южном Кавказе.

В результате учиненных армянами зверств было убито 2 миллиона человек. Геноцид, совершенный в марте 1918 года, стал кульминацией этих преступлений. В течение только трех дней в Баку было убито более 12 тысяч мирных жителей. Враждебная политика против нашего народа продолжилась и в советское время. Основной причиной совершенных в отношении нас актов геноцида на протяжении всей истории стало то, что мы не выступили единым кулаком, единой силой".

Спикер парламента заявил, что Азербайджан укрепляется и развивается изо дня в день:

"Все это – залог не повторения геноцида против нашего народа. Я уверен в том, что Азербайджан освободит свои земли, дав достойный отпор врагам. Президент Ильхам Алиев неоднократно говорил, что Зангезур, Иреван и другие земли – исконно азербайджанские территории. Нынешняя Армения создана на территории Западного Азербайджана. Это – исторический факт. Уверен, история расставит все по своим местам, рано или поздно справедливость восторжествует".