Официальный представитель минздрава: Следует устранить ограничения, связанные с родством доноров

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Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ "В сфере здравоохранения в Азербайджане наблюдается развитие. Принят и применяется закон "О трансплантации человеческих органов и (или же) тканей". Некоторые вопросы требуют уточнения".

Как сообщает Report, об этом на организованных парламентским комитетом по здравоохранению слушаниях по усовершенствованию закона "О трансплантации человеческих органов и (или же) тканей" заявил заведующий сектором права и внутреннего контроля минздрава Эльхан Азизов.

От отметил, что вопрос о том, что донорами являются родственники, остается проблемой: "Этот и другие спорные вопросы должны быть решены. Люди обращаются в клиники, и им говорят, что донорами могут быть только родственники. Поэтому они и жалуются. Это ограничение нужно отменить. Кроме того, было бы хорошо, если бы разрешили продажу органов. Мы используем здесь слово "договоренность". Однако, фактически, здесь происходит купля-продажа. Поэтому это ограничение должно быть устранено".