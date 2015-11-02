ПА ​ОЧЭС: Выборы в Милли Меджлис были свободными, справедливыми и демократическими

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Выборы в Милли Меджлис 1 ноября были свободными, справедливыми и демократическими. Не зафиксировано никаких правонарушений. Выборы организованы на высоком уровне".

Как сообщает Report, об этом заявил член Парламентской ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества и Парламента Сербии Игорь Бечич.

Он отметил, что на выборах в качестве наблюдателей принимали участие 10 представителей Парламента Сербии.

"Избирательный процесс прошел демократически. Я поздравляю азербайджанский народ с демократическими выборами. Между обеими странами существует положительное сотрудничество. Надеюсь, наши связи и впредь будут расширяться", - добавил он.