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    ПА ​ОЧЭС: Выборы в Милли Меджлис были свободными, справедливыми и демократическими

    “Я поздравляю азербайджанский народ”

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Выборы в Милли Меджлис 1 ноября были свободными, справедливыми и демократическими. Не зафиксировано никаких правонарушений. Выборы организованы на высоком уровне".

    Как сообщает Report, об этом заявил член Парламентской ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества и Парламента Сербии Игорь Бечич.

    Он отметил, что на выборах в качестве наблюдателей принимали участие 10 представителей Парламента Сербии.

    "Избирательный процесс прошел демократически. Я поздравляю азербайджанский народ с демократическими выборами. Между обеими странами существует положительное сотрудничество. Надеюсь, наши связи и впредь будут расширяться", - добавил он.

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