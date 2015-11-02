Арье Гут: Очень важно, что сама азербайджанская власть заинтересована в демократических выборах

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ "Я в первый раз провожу наблюдения за выборами и могу сказать, что выборы оставили хорошие впечатления".

Об этом Report заявил независимый наблюдатель от Израиля, глава израильской неправительственной организации "Международные проекты для общества" Арье Гут, комментируя прошедшие 1 ноября в Азербайджане выборы в Милли Меджлис.

Он отметил важность того, что на выборах не было подтасовок, избиратели охотно шли на выборы: "Все было в довольно открытой и транспарентной обстановке. Очень важно, что сама азербайджанская власть заинтересована в демократических выборах".

А.Гут также рассказал о наблюдениях в селе Красная Слобода, где компактно проживают евреи: "Я получил информацию о том, что все было хорошо. Даже люди, которые покинули Красную Слободу, они переживали за Азербайджан".