Обнародованы жалобы граждан на дорожную полицию

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ В прошлом году в обращениях в связи с обеспечением безопасности дорожного движения в адрес Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики (Омбудсмен) граждане указали, что подвергаются оскорблениям и грубому поведению сотрудников дорожно-патрульной службы, незаконно останавливаются полицией, о требовании денег для возвращения документов и для неприменения штрафа и о необоснованных штрафах и составлении протокола об административном проступке, об оставлении без ответа обращений и необъективном расследовании произошедших дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщает Report, об этом говорится в ежегодном докладе на 2017 год Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики (Омбудсмен) о состоянии обеспечения и защиты прав и свобод человека в Азербайджане.

Омбудсменом на основе обращений были проведены соответствующие расследования, приняты меры в соответствии с законом, в отношении сотрудников Государственной дорожной полиции, нарушивших нормы этического поведения в отношениях с водителями и допустивших недочеты в работе, применены административные наказания, приняты меры по усовершенствованию работы в существующей области.

Рекомендуется проведение плановых комплексных мер с сотрудниками полиции и проведение с ними тренингов, основывающихся на правила этического поведения.

Отметим, что ежегодный доклад будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса, которое состоится 24 апреля.