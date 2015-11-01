Обнародованы избирательные округа с наибольшей и наименьшей явкой по данным на 12:00

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Обнародованы названия избирательных участков с наибольшей и наименьшей явкой по данным на 12:00.

Как сообщает Report, директор Информационного центра "Выборы" Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Руфат Гюльмамедов сообщил, что наименьшая явка избирателей наблюдалась в 47-м Мингячевирском избирательном округе: 6 737 (18,1%). А наибольшая явка отмечалась в 1-м Шарур-Садаракском избирательном округе - здесь проголосовало 18 180 избирателей, что составляет 47,3% избирателей.