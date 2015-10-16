​Обнародовано количество зарегистрированных ЦИК наблюдателей

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 605 наблюдателей, которые будут наблюдать за предстоящими 1 ноября парламентскими выборами.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.
Он отметил, что в окружных избирательных комиссиях зарегистрировано 37 тыс. наблюдателей.
М.Панахов сообщил, что для наблюдения за выборами в ЦИК прошли регистрацию 222 наблюдателя из 19 международных организаций.
İlkin PirəliАвтор новости
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