Обнародовано количество избирателей в городе Баку

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Обнародовано количество жителей Баку, обладающих избирательным правом.

Как сообщили Report в отделе медиа и связей с общественностью секретариата Центральной избирательной комиссии, в 29 избирательных округах столицы зарегистрировано 1 224 272 избирателя.

Наибольшее количество избирателей (48 154 человек) зарегистрировано в Бинагадинском втором избирательном округе №9, меньше всего избирателей (32 259 человек) - в Ясамальском третьем избирательном округе №17.