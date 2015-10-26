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    Обнародовано количество избирателей в городе Баку

    В 29 избирательных округах столицы зарегистрировано 1 224 272 избирателя

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Обнародовано количество жителей Баку, обладающих избирательным правом.

    Как сообщили Report в отделе медиа и связей с общественностью секретариата Центральной избирательной комиссии, в 29 избирательных округах столицы зарегистрировано 1 224 272 избирателя.

    Наибольшее количество избирателей (48 154 человек) зарегистрировано в Бинагадинском втором избирательном округе №9, меньше всего избирателей (32 259 человек) - в Ясамальском третьем избирательном округе №17. 

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