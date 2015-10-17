​Обнародовано количество иностранных наблюдателей на парламентских выборах в Азербайджане

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ До сегодняшнего дня окружные избирательные комиссии зарегистрировали 43 459, ЦИК - свыше 605 наблюдателей, которые будут наблюдать за предстоящими 1 ноября парламентскими выборами в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании.

По его словам, для наблюдения за выборами в ЦИК до сегодняшнего дня прошли регистрацию 283 наблюдателя из 22 международных организаций. М.Панахов добавил, что регистрация наблюдателей в окружных избирательных комиссиях и ЦИК продолжается.