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    ​Обнародовано количество иностранных наблюдателей на парламентских выборах в Азербайджане

    В ЦИК прошли регистрацию 283 наблюдателя из 22 международных организаций

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ До сегодняшнего дня окружные избирательные комиссии зарегистрировали 43 459, ЦИК - свыше 605 наблюдателей, которые будут наблюдать за предстоящими 1 ноября парламентскими выборами в Азербайджане. 

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании.

    По его словам, для наблюдения за выборами в ЦИК до сегодняшнего дня прошли регистрацию 283 наблюдателя из 22 международных организаций. М.Панахов добавил, что регистрация наблюдателей в окружных избирательных комиссиях и ЦИК продолжается. 

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