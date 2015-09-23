​Обнародовано количество бюллетеней, которые распечатают для парламентских выборов

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Состоялось очередное заседание Центризбиркома (ЦИК) Азербайджана.
Как сообщает Report, здесь утвердили протокол заседания ЦИК от 18 сентября.
Затем вынесли на обсуждение текст, форму, количество и правила подготовки избирательных бюллетеней для предстоящих 1 ноября парламентских выборов.
Выступившая секретарь ЦИК Арифа Мухтарова представила информацию по этому поводу. Она заявила, что количество избирательных бюллетеней составит 5 млн. 344 тыс. 431 экземпляр.
Проект документа был вынесен на голосование и принят.
İlkin PirəliАвтор новости
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