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    Обнародовано число организаций, обратившихся в ЦИК для проведения Exit-poll на парламентских выборах

    Для проведения Exit-poll в ЦИК обратились 4 организации

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Обнародовано число организаций, обратившихся в ЦИК для проведения Exit-poll на парламентских выборах.

    Как сообщает Report, председатель ЦИК Мазахир Панахов отметил, что для проведения Exit-poll в ЦИК обратились 4 организации: "Одной из обратившихся является французская организация. А другая организация - это центр независимых расследований "ELS". 

    Срок обращения в ЦИК для аккредитации организаций, намеренных провести Exit-poll, истек 12 октября. 

    Центризбирком должен рассмотреть заявления не менее, чем за 10 дней до голосования, то есть до 22 октября и вынести решение.

    Отметим, что 1 ноября в Азербайджане пройдут парламентские выборы.

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