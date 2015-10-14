Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Обнародовано число организаций, обратившихся в ЦИК для проведения Exit-poll на парламентских выборах.

Как сообщает Report, председатель ЦИК Мазахир Панахов отметил, что для проведения Exit-poll в ЦИК обратились 4 организации: "Одной из обратившихся является французская организация. А другая организация - это центр независимых расследований "ELS".

Срок обращения в ЦИК для аккредитации организаций, намеренных провести Exit-poll, истек 12 октября.

Центризбирком должен рассмотреть заявления не менее, чем за 10 дней до голосования, то есть до 22 октября и вынести решение.

Отметим, что 1 ноября в Азербайджане пройдут парламентские выборы.