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    Обнародована повестка первого пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса

    В повестку заседания входит 15 вопросов© Report

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Обнародована повестка первого пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса, которое состоится 1 февраля.

    Как сообщает Report, в повестку заседания входит 15 вопросов.

    Это проекты изменений в законы "О социальном страховании", "О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе", "О борьбе с туберкулезом в Азербайджанской Республике", "О профессиональном образовании", "О лекарственных средствах", "О борьбе против терроризма", "О гражданстве Азербайджанской Республики", а также изменений в Кодексе административных правонарушений и Строительном кодексе.

    Кроме того, на заседании будут утверждены составы дисциплинарной и счетной комиссий парламента, а также план законодательных работ на 2018 год.

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