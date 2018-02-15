Обнародована повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса

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Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Обнародована повестка дня пленарного заседания Милли Меджлиса, которая состоится 23 февраля.

Как сообщает Report, в повестку заседания включены 18 вопросов.

Это проекты поправок в законы "О патенте", "О товарных знаках и географических показателях", "Об аккредитации в области оценки соответствия", "Об обеспечении единства измерений", "О государственной пошлине", "О ветеринарии", "О фитосанитарном контроле", "О пищевой продукции", "О стандартизации", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии", "О дорожном движении" и др., в том числе в Миграционный кодекс и в кодекс об Административных правонарушениях.

Кроме того, депутаты рассмотрят также проект готовящегося закона "О технической очистке".