Обнародована повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса

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Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Обнародована повестка пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 13 февраля.

Как сообщает Report, в повестку заседания входит 18 вопросов.

Это проекты изменений в законы "О конституционном суде", "О свободной экономической зоне Алят", "Об энергетике", "Об электроэнергетике", "О газоснабжении", "О государственном реестре недвижимого имущества" и др., в том числе Кодекс административных правонарушений. Кроме того, на обсуждение вынесут проект готовящегося закона "О правах лиц с инвалидностью". В заседании рассмотрят ежегодный отчет органа, осуществляющего административный надзор за деятельностью муниципалитетов.