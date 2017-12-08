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    Обнародована повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса

    В повестку заседания включены 38 вопросов© Report

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Стала известна повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 15 декабря.

    Как сообщает Report, в повестку заседания включены 38 вопросов.

    Это внесение поправок в законопроекты "Об официальной статистике", "О профсоюзах",  "О дисциплинарном уставе Вооруженных сил Азербайджанской Республики", "Об уставе гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил Азербайджанской Республики", "О мелиорации и ирригации", "О суде и судьях", "О семеноводстве", "О дорожном движении", "О производственных и бытовых отходах", "О полиции", "О прокуратуре" и др. 

    Кроме того, ожидается внесение изменений в закон "О Счетной палате".

    На пленарном заседании будет вынесен на обсуждение во втором чтении закон "О Вооруженных силах Азербайджанской Республики".

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