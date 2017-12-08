Обнародована повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса

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Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Стала известна повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 15 декабря.

Как сообщает Report, в повестку заседания включены 38 вопросов.

Это внесение поправок в законопроекты "Об официальной статистике", "О профсоюзах", "О дисциплинарном уставе Вооруженных сил Азербайджанской Республики", "Об уставе гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил Азербайджанской Республики", "О мелиорации и ирригации", "О суде и судьях", "О семеноводстве", "О дорожном движении", "О производственных и бытовых отходах", "О полиции", "О прокуратуре" и др.

Кроме того, ожидается внесение изменений в закон "О Счетной палате".

На пленарном заседании будет вынесен на обсуждение во втором чтении закон "О Вооруженных силах Азербайджанской Республики".