Обнародована дата очередного заседания Милли Меджлиса

1 декабря, 2017 14:16

© Report Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Очередное заседание Милли Меджлиса Азербайджана будет проведено 15 декабря. Как сообщает Report, об этом на пленарном заседании ММ заявил председатель парламента Октай Асадов. Повестка заседания пока не уточнена.