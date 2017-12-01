Обнародована дата очередного заседания Милли Меджлиса

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Очередное заседание Милли Меджлиса Азербайджана будет проведено 15 декабря.
Как сообщает Report, об этом на пленарном заседании ММ заявил председатель парламента Октай Асадов.
Повестка заседания пока не уточнена.
Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Очередное заседание Милли Меджлиса Азербайджана будет проведено 15 декабря.
Как сообщает Report, об этом на пленарном заседании ММ заявил председатель парламента Октай Асадов.
Повестка заседания пока не уточнена.
İlkin PirəliАвтор новости
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