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    Обнародована дата очередного заседания Милли Меджлиса

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    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Очередное заседание Милли Меджлиса Азербайджана будет проведено 15 декабря.

    Как сообщает Report, об этом на пленарном заседании ММ заявил председатель парламента Октай Асадов.

    Повестка заседания пока не уточнена.

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