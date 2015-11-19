Обнародован полный список избирательных участков, итоги голосования на которых признаны недействительными

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала полный список избирательных участков, итоги голосования на которых на парламентских выборах 1 ноября признаны недействительными.

Как сообщает Report, аннулированы результаты голосования на избирательных участках: №2 - 12-го Гарадаг-Бинагиди-Ясамальского избирательного округа, №8, 29 - 15-го Ясамальского первого избирательного округа, №5, 10, 11, 18, 21, 26 - 35-го Хатаинского третьего избирательного округа, №16 - 53-го Губа-Гусарского избирательного округа, №13 - 63-го Сабирабадского первого избирательного округа, №9 - 69-го Джалилабад-Масаллы-Билясуварского избирательного округа, № 38 - 79-го Имишлинского избирательного округа, № 12 - 82-го Агджабединского избирательного округа, №32 - 83-го Агджабеди-Физулинского избирательного округа, №45 - 85-го Шамахинского избирательного округа, №32, 77 - 121-го Лачинского избирательного округа.

Результаты голосования по 90-му Агдашскому избирательному округу аннулированы полностью. В этом округе недействительными признаны результаты голосования на 40 избирательных участках.

В целом, аннулированы результаты голосования на 58 участках по всем 125 избирательным округам.